Онищенко «наехал» на ресторан Ксении Собчак (ВИДЕО)

Глава Роспотребнадзора РФ России Геннадий Онищенко возмущен ситуацией в ресторане «Твербуль», принадлежащем Ксении Собчак – на кухне заведения на Тверском бульваре ходили люди в верхней одежде и обуви.



«У нас была большая интересная компания. Мы, в составе Красовского, Глускер, Синдеевой, Немцова, Яшина, Ускова и Желнова, ужинали и рассуждали о политике. Разговор видимо был настолько интересным, что в течение часа его с таким же неподдельным интересом записывали две девушки с камерами за соседним столом. Официанты в Твербуле у меня зоркие, поэтому двух девушек с камерами вывели из ресторана под белы рученьки, предварительно настоятельно попросив стереть съемку, что и было сделано. Флешка из камеры до сих пор у меня, но наглость провокаторов не имеет предела, через 10 минут у входа в Тверубль уже стояла полиция. Видимо девушки описали какую-то свою версию происходивших событий. В общем, нашей веселой компании пришлось одеваться прямо в зале Твербуля и уходить через черный вход в лучших традициях «Крепкого орешка-3», - написала Собчак в своем блоге об истории, случившейся 13 марта в «Твербуле».

По словам Геннадия Онищенко, посмотревшего видеозапись, поведения владелицы заведения и ее друзей напрямую противоречат всем основным санитарно-эпидемиологическим нормам содержания предприятий общественного питания.

«Видимо, насмотрелись американских боевиков, а там что не боевик, то преступники устраивают перестрелку на кухне или убегают через кухню. Конечно же, это грубейшее нарушение норм и правил – никому нельзя ходить по кухне в верхней одежде, и уж тем более там не могут находиться посторонние люди! Если этим еще и хвастаться, то это только подтверждает, что у данной точки общепита низкая производственная и технологическая культура», - комментирует Онищенко, сообщает piter.tv.

По мнению Онищенко, в «Твербуле» была нарушена ч. 3 гл. 14 СанПиН 42-123-5774-91, в которой сказано: «Персонал предприятия общественного питания обязан соблюдать правила личной гигиены».

Жалобу на нарушение «Твербулем ГОСТа готово подать в ведомство Геннадия Онищенко Объединение потребителей России.

Если факт нарушения будет доказан, то ресторан могут оштрафовать или закрыть.



