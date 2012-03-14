В Москве арестован на 5 суток Сергей Мавроди

Мировой суд арестовал на 5 суток в Москве создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. В Хамовническом районном суде столицы сообщили, что Мавроди арестован за уклонение от исполнение административного наказания - выплаты штрафа в размере 1 тысячи рублей.

В суде не уточнили об обстоятельствах наложения штрафа. Напомним, Сергей Мавроди "прославился" как создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды. 8 лет он скрывался от следствия.

Он был осужден за мошенничество, арестован и наказан. В прошлом году, освободившись из заключения, Мавроди объявил о создании новой пирамиды под названием МММ-2011. По его словам, он планировал компенсировать гражданам их потери от пирамиды 1990-х годов.