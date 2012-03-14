Сторонники и противники арестованных Pussy Riot устроили драку (ВИДЕО)

Сегодня у здания Мосгорсуда, который рассматривал вопрос об изменении меры наказания участницам панк-группы Pussy Riot, собрались сторонники и противники задержанных. Эмоции пикетчиков переросли в драку.



Усиленные перед зданием Мосгорсуда меры безопасности не остановили сторонников и противников задержанных Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Мирные одиночные пикеты как в поддержку их ареста, так и против, вскоре обернулись потасовкой. Четверо активистов задержаны.

В феврале девушки выступили с «панк-молебном "Богородица, Дево, Путина прогони" в здании храма Христа Спасителя.



