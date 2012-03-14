В Большом Козихинском полицейский ударил по лицу актрису Татьяну Догилеву

Актриса Татьяна Догилева пострадала в среду в центре Москвы в Большом Козихинском переулке. В Большом Козихинском возобновился снос дома - здания постройки XIX века. Снос доходного дома под номером 25 в этом переулке начался еще летом 2011 года.

По словам актрисы, она вместе с другими жителями района и с защитницей Химкинского леса Евгенией Чириковой, с телеведущей Татьяной Лазаревой, пыталась помешать сносу здания.

Но внезапно началась потасовка с участием сотрудников полиции. "Полицейские меня не избивали, но ко мне была применена сила, я получила удар в скулу и повалилась на землю. Там они меня немножечко поваляли, но народ заступился", - рассказала Догилева. Актрису не задержали.

Активист "Солидарности" Николай Ляскин написал в своем микроблоге в Твиттере: "На козихинском начались задержания. В полицейском автобусе я, Рома Ткач, Павел Шехтман". Эколог и оппозиционер Евгения Чирикова уточнила, что Ляскина задержали после того, как он вступился за Догилеву, которую повалил на землю полицейский.Защитники дома в Козихинском настаивают, что его остатки имеют историко-архитектурную ценность.

Но по мнению столичных властей, которое высказал мэр Сергей Собянин: "На Большом Козихинском стоял трехэтажный уродливый дом". Полиция подтвердила задержание 14 марта четырех человек в Большом Козихинском.Эти люди, якобы, пытались помешать вывозу мусора со стройплощадки.

Татьяна Догилева называет "ложью" заявления руководства ТСЖ "Вектор" о переговорах с жителями соседних домов, в ходе которых якобы было дано обещание учесть их пожелания. По ее словам, полицейские, которые дежурят в переулке активно способствуют нарушению прав простых граждан.

Член товарищества собственников жилья Вектор Борис Азаренко заявил "Эху Москвы", что строительные работы в Большом Козихинском переулке проводятся в соответствии со всеми разрешениями. По его словам, все люди, которых реально волновала судьба Большого Козихинского переулка, уже давно получили ответы на все свои вопросы.