Медведев назвал оптимальный срок протирания чиновником одного кресла

Оптимальный срок в должности для любого госчиновника – от трёх до шести лет. За это время можно добиться результатов. Затем нужно уходить наверх или в бок, заявил в среду президент РФ и привёл в пример Ли Куан Ю.



В России тема куда уходить чиновнику, когда он "отсидит" свой срок - почти мистическая, поскольку никто никуда уходить не хочет, заявил Дмитрий Медведев на расширенном заседании в Сколково. Он подчеркнул, что ситуация, при которой "никто никуда уходить не хочет" - от руководителя небольшого уровня до людей, занимающих очень высокую позицию - "сложилось и за последние годы".

"Надо признаться, что у нас были довольно спокойные годы, в смысле перемещения по государственной службе, что с одной стороны, хорошо, вроде бы нет кадровой чехарды. В 90-е годы она была довольно значительной. С другой стороны, по сути, все приросли к своим стульям. Даже абсолютно адекватные люди, когда их спрашиваешь (я, конечно, никого называть не буду): "Я бы ещё поработал бы. А чего? Нормально". Независимо от того, сколько этот человек работает: пять лет, десять, двадцать. Отчасти это даже потеря адекватных представлений о том, как должна работать сама государственная служба", - заявил Медведев, передает прес-служба Кремля.

Президент отметил, что "во многих наших соседних странах этот вопрос даже не стоит".

"Там постоянная ротация. Люди приходят и уходят, причём приходят и уходят на довольно весомые позиции. Но ни для кого не обидно, что в какой-то момент эту позицию замещает кто-то другой. Это проблема отчасти ментальная, отчасти, если хотите, проблема решимости руководства", - подчеркнул глава государства.

Дмитрий Медведев убежден, что если принято волевое решение проводить ротацию - она неизбежна. А в России сейчас "мы упёрлись". Но система ротации должна быть налажена.

"Оптимальный срок нахождения в должности, на мой взгляд, для любого лица – от трёх до шести лет, потому что за этот период можно как следует погрузиться в материал, приобрести управленческие навыки, выстроить свою команду и добиться результатов. После этого нужно уходить или наверх или в бок", - заявил Дмитрий Медведев.

Ответ на вопрос "куда уходить начальникам разным", глава государства, похоже, продумал, пока не до конца.

Естественно, в первую очереь "это наставничество". Дмитрий Анатольевич привел пример, мол, тут же "вспоминается министр-ментор или министр-наставник Ли Куан Ю, наиболее авторитетная фигура" (Ли Куан Ю - первый премьер Сингапура - занимал пост главы кабмина с 1959 по 1990 гг, затем ушел "вбок" - 14 лет был старшим министром в правительстве Го Чок Тонга; в 2004 году получил должность министра-ментора (наставника) в правительстве своего сына Ли Сяньлуна, которую и занимает по сей день - "АН").

Но пример оказался нестандартным: "надо признать, до этого он немало поруководил своей страной", поправил себя Дмитрий Анатольевич.

"Министр-ментор, как он назывался в их системе координат, – это тоже, в общем, вполне полновластная фигура. Но это скорее символ нации, а в принципе идея наставничества абсолютно правильная, хорошая и ни для кого не обидная", - отметил глава государства.

"Про ротацию я уже сказал, могу отметить только одно, что всех нас когда-нибудь ротируют. Это несомненная и непреложная вещь, и с этим человек должен смириться, когда он поступает на государственную службу и когда он достигает пика своей деятельности", - еще раз подчеркнул Дмитрий Медведев.

Президент особо отметил, что это "касается практически любой должности, но при этом существует проблема смены команд".

Но эта проблема в наш век легко разрешима, по мнению Дмитрия Медведева.

"Поэтому важны документирование соответствующей информации, наличие соответствующих электронных носителей, где всё сохраняется и обмен опытом, и опять же использование наставничества в качестве одного из мест работы для прежних руководителей", - подвёл черту под проблемой ротации кадров президент РФ.

"АН" писали, что в среду президент РФ Дмитрий Медведев провел в Сколково расширенное совещание по кадровой политике проекта "Открытое правительство", на котором, в частности заявил, что среди более, чем 1,5 млн российских чиновников подходящих руководителей нет.