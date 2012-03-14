На Астахова подала в суд американская приемная мать

Торри Энн Хансен, американская приемная мать Артема Савельева, которая вернула его на родину одного с запиской, подала в суд на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова.



В иске о защите чести и достоинства Хансен требует опровержения ряда высказанных Астаховым сведений. По иску еще не принято процессуальное решение.

Артем прилетел из Вашингтона в Москву 8 апреля 2010 года. При нем была записка, в которой говорилось, что приемная мать, гражданка США Торри Энн Хансен, отказывается от ребенка, поскольку он якобы психически неуравновешен. В американской семье мальчик жил полгода. До этого он жил в Приморском крае - сначала с матерью, а после того, как ее лишили родительских прав, несколько лет находился в детском доме.

Сейчас мальчик находится в детской социальной деревне SOS в Московской области в семье, где есть еще пятеро детей. Детские деревни-SOS - это семейная форма долгосрочного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такая деревня, как правило, состоит из 12-14 семейных домов, в каждом из которых вместе с SOS-мамой живут шесть-восемь детей разного возраста. По сути, SOS-мама является наемным работником, но с годами она становится для своих воспитанников настоящей мамой.

Астахов сказал, что Артем даже не хочет вспоминать о времени, проведенном в Америке. "Уже сейчас ясно, что ребенок пережил колоссальный стресс по вине своей приемной матери, поэтому она должна нести за это ответственность", - заявил Астахов, сообщает РАПСИ.

Против семьи Хансен иск в суд округа Бэдфорд подала Всемирная ассоциация для детей и родителей (WACAP). Организация, помогавшая в свое время Торри Хансен и ее матери Нэнси в усыновлении Артема, потребовала обязать американку, по закону все еще являющуюся его приемной матерью, выплачивать 27% от зарплаты (Хансен работает медсестрой) на содержание мальчика, которому в настоящее время 9 лет.



