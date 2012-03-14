Еще одна активистка FEMEN депортирована из России

Анна Деда, еще одна активистка движения "Фемен", участвовавшая в несанкционированной акции на избирательном участке, где голосовал премьер-министр РФ Владимир Путин, депортирована из России.



Три девушки были задержаны 4 марта за попытку провокации на московском избирательном участке 2079. Мировой суд Гагаринского района Москвы приговорил Ирину Фомину к административному аресту сроком на 5 суток, Анну Деда - к 10 суткам ареста, Оксану Шачко - к 12 суткам административного ареста. Все девушки признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.2-.1 КОаП РФ /"Мелкое хулиганство"/. Девушки покидают Россию по мере отбывания срока ареста. 9 марта из РФ была выдворена Ирина Фомина.

Деда улетела на Украину из аэропорта Внуково.



