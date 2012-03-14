В Химках ограничат движение транспорта из-за футбольного матча

Движение транспорта на нескольких улицах в подмосковных Химках ограничат 16 марта в связи с проведением футбольного матча "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на местном стадионе "Арена Химки».



Движение будет ограничено по улицам Калинина, Кирова, Кольцевой, Чапаева, Спартаковской, в связи с чем рекомендуется воздержаться от поездки по городу на личном автотранспорте.

Для обеспечения правопорядка будет задействовано более 1,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, включая специальные подразделения, кинологическую службу и конную полицию.

Кроме того, электропоезда, следующие до станции "Химки", будут сопровождаться усиленными нарядами спецподразделений МВД России.

В случае обнаружения у болельщика какого-либо пиротехнического изделия либо запрещенного к проносу на трибуны стадиона предмета, он будет отправлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает РИА Новости.



Стадион "Арена Химки" вмещает в себя 18,65 тысячи зрителей. В соответствии с регламентом проведения чемпионата России по футболу сезона 2011-2012 годов для болельщиков гостевой команды выделяется квота билетов, составляющая до 10% от общей вместимости арены, которая на химкинском стадионе составляет 1,865 тысячи билетов.



