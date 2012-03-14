В Москве на разгон облаков в праздники планируют выделить около 200 млн рублей

Власти Москвы при необходимости обеспечат финансирование работ по метеозащите столицы во время праздничных мероприятий в День Победы 9 мая, День России 12 июня и День города 2 сентября.



На эти цели в бюджете города зарезервировано 192 млн рублей, по 64 млн рублей на каждый из трех праздников.

Метеозащиту будут проводить самолеты Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, М-101 "Гжель" (или Су-30).

Тучи над столицей «разводят» с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота, цемента "М-500".



Власти Москвы объявили открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на выполнение работ по метеозащите Москвы, победителя назовут в начале апреля, сообщает «Интерфакс».



