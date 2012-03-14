Шуховская башня за 90 лет ни разу не реставрировалась(ВИДЕО)

Радиобашню Шухова на Шаболовке, которой 19 марта исполнится 90 лет, обследуют с помощью беспилотного вертолета для создания трехмерной модели конструкции со всеми искажениями, появившимися с течением времени.



Об этом сообщил правнук инженера, президент фонда "Шуховская башня" Владимир Шухов.

Проект стоит два миллиона евро. Он финансируется за счет зарубежных институтов, занимающихся проблемами физики, инженерного дела и архитектуры.

Обследование пройдет с первого по десятое июня, и все необходимые согласования получены на 70 процентов.

Нынешний владелец здания - РТРС (ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть

Между тем Шухов отметил, что обследование с помощью беспилотного вертолета не является той самой профессиональной экспертизой, о необходимости которой он говорил ранее.

"Это - один из элементов экспертизы, но нужно и физическое обследование состояния радиобашни - в частности для анализа надо снять несколько металлических элементов и так далее", - заключил правнук инженера, сообщает РИА Новости.

В настоящее время доступ публики к Шуховской башне закрыт, а серьезная реставрация не проводилась над ней ни разу со времени ее постройки. Башня более 20 лет не защищается от коррозии, которая видна невооруженным взглядом с близлежащих улиц. Шухов уверен, что необходимо принять окончательное решение о судьбе ажурной постройки, являющейся памятником культурного наследия регионального значения - либо, восстанавливать ее, либо принять решение о снятии охранного статуса и снести.



