"Интеко" стало победителем конкурса на проектирование жилья в "Сколково"

Архитектурное бюро "БРТ РУС", входящее в группу компаний "Интеко", стало победителем конкурса на проектирование жилья в районе "Технопарк" Индустриального центра Сколково. На участие в конкурсе были поданы около 500 заявок.



По условиям конкурса, задачей архитекторов было вписать в круглый квартал диаметром 135 метров с усеченной южной частью здания не выше 5 этажей на 484 жителей (общая площадь - 19,2 тыс. кв. м).

На участие в конкурсе были поданы около 500 заявок от архитектурных бюро и частных архитекторов из разных стран, в результате первого этапа было отобрано 30 коллективов, по итогам второго этапа, в соответствии с условиями конкурса, победителями стали 10 из них, сообщает «Интерфакс».



