Индия собирается купить не менее ста самолетов Superjet 100

Российские авиастроители ведут переговоры с Индией о контракте на продажу партии авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Владимир Присяжнюк рассказал, что индийские авиакомпании уже проявили заинтересованность в приобретении не менее 30 самолетов Sukhoi Superjet 100.

По его словам, в перспективе ГСС планирует реализовать на индийском рынке не менее 100 таких машин. В Индии в Хайдерабаде открылся третий международный авиасалон India Aviation 2012.

Компания «Гражданские самолеты Сухого», входящая в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию, представляет в Индии авиалайнер Superjet 100.

Во время работы авиасалона продемонстрирует в воздухе пилотажные возможности.

Ближнемагистральный авиалайнер Superjet 100 способен перевозить до 98 пассажиров на расстояние до 4,5 тыс. км. Этот самолет сочетает экономичность и высокий комфорт, его расход горючего в среднем на 10% меньше, чем у аналогичных машин. При этом, как отметил президент ГСС, стоимость самолета в среднем на 15% ниже, чем у других производителей.

Напомним, ОАО «КнААПО» является изготовителем фюзеляжа, отъемной части крыла и пилона самолета. Окончательная сборка SSJ-100 выполняется на производственных площадях Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». 19 мая 2008 года с заводского аэродрома взлетел первый SSJ-100.