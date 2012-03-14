Комиссия Козака выберет между Миннацем, уполномоченным, министром без портфеля

На заседание межведомственной рабочей группы 20 марта под руководством вице-премьера Дмитрия Козака будут рассмотрены все предложения по созданию специальной структуры, отвечающей за вопросы межнациональных отношений.

Один из членов экспертно-консультативного совета при этой группе, который также соберется в рамках заседения, рассказал об этом 14 марта "НацАкценту" . На заседании будут рассмотрены все варианты, предложенные различными экспертами в области межнациональных отношений и бывшими чиновниками упраздненного Министерства по делам национальностей.

Среди предложений, которые будут звучать в ходе заседания: воссоздание Миннаца, учреждение должности министра без портфеля, уполномоченного по национальной политике и специальные структуры при президенте. Кроме того, как писал "НацАкцент", некоторые чиновники считают, что достаточно будет сохранить существующую рабочую группу.

Депутат Госдумы, экс-глава Миннаца Рамазан Абдулатипов, как пишет "Коммерсант", например, предлагает создать не министерство, а коллегию по делам национальностей под руководством лично президента. В нее должны, по идее депутата, входить представители разных национальностей субъектов РФ и национально-культурных автономий, а также заместители министров. Реализовывать решения коллегии, которая будет собираться один-два раза в год, по мнению Абдулатипова, "должен ее исполком (примерно сто человек), координирующий деятельность министерств, ведомств и региональных властей в этой сфере". По его мнению, комиссии Дмитрия Козака для решения национальных вопросов недостаточно.

Негативно оценивает деятельность рабочей группы Козака и другой бывший глава Миннаца, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. В интервью "НацАкценту" 13 марта он заявил, что группа Козака "себя не оправдала". "Возможно, у комиссии не было соответствующих инструментов, может, надо было дать комиссии больше полномочий или финансовые инструменты", - добавил Тишков. По его мнению, существует несколько вариантов создания ведомствапо вопросам национальной политки. "Ведомство может быть создано на уровне исполнительной власти: министерство или министр без портфеля. Есть также свежий вариант - создать уполномоченных по межнациональным отношениям в структуре президентской власти", - сказал академик.

Другой экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов считает, что "министерство — малоповоротливая структура". "Национальными проблемами, как и вопросами национальной безопасности, должен заниматься президент, а не правительство, — сказал он "Коммерсанту". — Надо создать управление в администрации президента, которое мониторило бы ситуацию в регионах".

Как уже писал "НацАкцент", кандидат в президенты Владимир Путин в своей статье, опубликованной 23 января в "Независимой газете", предложил создать специальную структуру, отвечающую за вопросы национального развития и межнационального благополучия. В тот же день он повторил это в Кисловодске на Форуме народов юга России: "Это должен быть коллегиальный орган, взаимодействующий непосредственно с президентом и правительством страны и имеющий определенные властные полномочия". Уже 25 января Козак заявил о создании соответствующей межведомственной комиссии.

Позже Козак высказался против создания Министерства по делам национальностей. Он заявил, что создавать отдельное ведомство, которое будет отвечать за межнациональные отношения, нецелесообразно. По мнению вице-премьера, выполнять все необходимые задачи в этой сфере может межведомственная рабочая группа, которую он возглавляет. Однако в конце февраля Козак поддержал идею формирования институтов уполномоченных по межнациональным отношениям.