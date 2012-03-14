Татарстан: Государствообразующий статус русского народа разрушит Россию

Парламентарии Татарстана считают, что придание русскому народу государствообразующего статуса будет способствовать "разрушению России". В январе чеченские парламентарии выдвинули законодательную инициативу "о признании русской нации государствообразующей", писал "НацАкцент".

По мнению депутата Госсовета Татарстана Марата Хайруллина, федеральный центр "специально использует Чечню для закручивания гаек в федеративных отношениях". "Если русский народ де-юре получит статус государствообразующего в России, то тогда в Конституции страны появятся два понятия "многонациональный народ России" и "русский народ" и тем самым все остальные народы будут в правовом отношении ущемлены", - заявил Хайруллин.

Депутат также предложил закрепить государствообразующий статус не русского народа, а титульных народов в национальных республиках, поскольку по российской Конституции республики тоже являются государствами, передает агентство REGNUM.

Депутат Госсовета Татарсатана Рафаэль Хакимов также разделяет позицию своего коллеги. По его мнению, статус государствообразующего народа у русских закреплен в статусе русского языка, который является государственным. О государствообразующей роли русского народа в своей статье, посвященной национальной поитике, заявил премьер-министр Владимир Путин.