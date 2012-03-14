Мосгорсуд признал законным арест двух участниц панк-группы Pussy Riot

Мосгородсуд сегодня признал законным арест двух участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. Напомним, девушки были задержаны после скандальной акции - «панк-молебна» в храме Христа Спасителя.

Судебная коллегия отклонила жалобу адвокатов Алехиной и Толоконниковой, в которой они просили признать арест своих подзащитнвх незаконным и его отменить, передает Интерфакс.

Утром полиция усилила меры безопасности у здания Мосгорсуда. Активисты требовали освободить девушек.«АН» сообщали, что пять участниц феминистской панк-группы Pussy Riot 21 февраля исполнили песню у входа в алтарь главного православного храма. «Концерт» Pussy Riot некоторые верующие восприняли как богохульство. В микроблоге в «Твиттере» участницы акции написали, что их выступление было «панк-молебном».

Таганский суд Москвы 5 марта санкционировал до 24 апреля арест Алехиной и Толоконниковой. В минувший понедельник им было предъявлено обвинение.Напомним, Московская полиция возбудила уголовное дело за хулиганство.