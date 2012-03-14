Нагло поправ запрет на снос исторического дома 145 б по набережной реки Фонтанки в Петербурге, застройщик в лице компании «Орон», снова взялся за старое – как сообщили градозащитники, рабочие уничтожили фрагмент лицевого флигеля, предварительно приговорив остатки стены дворового. Судя по всему, останавливаться разрушители не намерены: наблюдателей – гонят в шею, а технику - подгоняют поближе.



Серьезность намерений «реставраторов» градозащитники недавно испытали на собственных шкурах – с объекта их выгнали чуть ли не палками, «приправив» посыл трехэтажным матом.



- О том, что работы возобновили, нам сообщили жители окрестных домов, - рассказала Аля, одна из активисток градозащитной организации «Эра». – Мы приехали, встали под арку и стали снимать все происходящее на видео. – Через пару минут подошло несколько человек, и они буквально вытолкали нас, общественных наблюдателей, с матами и руганью, - посетовала она.



Несмотря на то, что никаких разрешений на строительство у подрядчика по-прежнему нет, к зданию снова подогнали эскалаторы.



- По существу, там уже осталась только лицевая стена, - резюмировала градозащитница. – Мы написали заявление в полицию, надеемся, что распоряжение от 8 февраля все-таки будут выполнять.