Экс-продюсер некогда популярной группы "Ласковый май" Андрей Разин и двое ее солистов – Димитрий Веселовский и Олег Комаровский победили на выборах в местные органы власти. 13 марта музыканты получили мандаты депутатов совета Горьковского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края.

4 марта, в единый день голосования, вместе с выборами президента России, в крае прошли и местные выборы, в том числе и в поселке Горьковском Новоалександровского района. По словам представителя избиркома Ставрополья, было 10 кандидатов от партии "Единая Россия" и 3 самовыдвиженцев – солисты группы "Ласковый май" Димитрий Веселовский, Олег Комаровский и руководитель музыкального коллектива Андрей Разин.

Накануне на заседании территориальной избирательной комиссии 7 мандатов получили единороссы и 3 – самовыдвиженцы. Участники группы намерены расти: пока принимать участие в региональных выборах, в 2017 году – в выборах в Госдуму, в 2018 – в выборах президента Российской Федерации.Разина избрали заместителем председателя совета Горьковского сельсовета, Комаровский вошел в бюджетный комитет, а Веселовский – в комиссию по социальным вопросом, передает РИА Новости.

Андрей Разин пообещал сделать в этом поселке сделать коммуну, приглашать туда специалистов, строить жилье за эти 5 лет. "Мы пошли в депутаты, чтобы в очередной раз доказать, что популярность группы "Ласковый май" высока. Как будущие члены партии "Май" мы хотим за эти 5 лет что-то сделать и показать, на что мы способны", - отметил депутат сельсовета.

Напомним, ранее Разин говорил о том, что они вместе с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым создадут на базе фан-клубов группы партию "Май", главной задачей которой станет поддержка детей-сирот и инвалидов.