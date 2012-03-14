Магазины «Duty free» славятся своей относительно низкой ценой на товары. Косметику, шоколадки. В том числе и на качественную алкогольную продукцию. Но существует некоторая особенность: покупая продукты, ты должен сразу же покинуть пределы страны. Купил и уехал.



Но в «Duty free» в Брусничном можно приобрести товары не только при выезде, но и при въезде в страну. Просто так. Торговля ведется беспошлинно. Однако, к сожалению для многих петербуржцев, волшебный магазин на финляндско-русской границе собираются закрыть. Причина тому – несоблюдение законов о таможенном регулировании.



- Существование магазина противоречит законодательству, потому что находится на противоположной стороне выезда из России, - говорят эксперты.



- Мои друзья теперь останутся без "заграничных" подарков, - говорит расстроенный покупатель Максим.