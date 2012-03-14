В Москве в среду утром полиция усиливает меры безопасности у здания Мосгорсуда. Здесь скоро будут рассмотрены жалобы на арест двух участниц панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, устроивших перфоманс в храме Христа Спасителя.

У здания Мосгорсуда дежурит автобус с сотрудниками полиции, вдоль ограждения ходят усиленные патрули, передает Интерфакс. Активисты, поддерживающие двух молодых женщин, держат в руках плакаты с их фотографиями.

Некоторые держат плакаты со словами поддержки и требованиями освободить Толоконникову и Алехину. Часть из пикетчиков одеты в шапки, закрывающие полностью их лица, так как это делали участницы Pussy Riot во время своих акций. При входе в Мосгорсуд также собралась толпа.

«АН» сообщали, что пять участниц феминистской панк-группы Pussy Riot 21 февраля исполнили песню у входа в алтарь главного православного храма. «Концерт» Pussy Riot некоторые верующие восприняли как богохульство. В микроблоге в «Твиттере» участницы акции написали, что их выступление было «панк-молебном».

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