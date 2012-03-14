Артист из Дагестана выиграл суд против организации Никиты Михалкова

Артист из Дагестана — певец Магомедрасул Курбанмагомедов - доказал, что возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым Российский союз правообладателей зарегистрирован незаконно.

Акушинский районный суд Республики Дагестан 2 марта признал незаконной регистрацию организации РСП в Минюсте. Иск с этим требованием подал певец Курбанмагомедов, пишет газета «Ведомости».

В своём иске певец указывал, что в соответствии с Гражданским кодексом получать вознаграждение за использование авторских прав могут лишь сами авторы, исполнители и производители фонограмм, а также аудиовизуальных произведений. А среди учредителей РСП правообладателей практически нет.

По данным ЕГРЮЛ, на момент регистрации 21.12.2009 учредителями РСП выступили Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Российское авторское общество, Союз кинематографистов России (председатель — Никита Михалков), а также Николай Денисов, Леонид Верещагин и Александр Клевицкий.

В организации Михалкова уже заявили, что будут оспаривать решение суда.

Осенью 2010 года по итогам конкурса РСП получил право собирать в пользу правообладателей авторские отчисления с производителей и импортеров аудио- и видеоаппаратуры и носителей информации. Установленный правительством размер вознаграждения — 1% от стоимости оборудования.