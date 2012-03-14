Сегодня отмечает юбилей супруга первого президента России Наина Ельцина

Сегодня, 14 марта отмечает юбилей супруга первого президента России Наина Ельцина. Ей исполняется 80 лет. К тому времени, как Ельцин стал президентом, вместе они были уже больше 30 лет.

К своей новой роли первой леди страны у Наины Иосифовны было отношение сложное: мужа почти не видела. И очень обрадовалась, когда Ельцин ушел в отставку.

Супруга первого президента России всегда оставалась просто любящей женой и надежным тылом для яркого и по-человечески очень сложного политика. Она считает себя очень счастливой, потому что прожила жизнь с сильным, умным и заботливым человеком, который в ней души не чаял.

Поздравить любимую маму и бабушку соберется вся большая семья Ельциных. Такую традицию завел Борис Ельцин, еще когда их дети – Елена и Татьяна - были маленькими.

Семья сейчас стала гораздо больше – появились три внучки, четыре внука, пять правнуков. Наина Иосифовна всегда говорила, что считала себя не "первой леди", а прежде всего, женой, матерью и бабушкой.

"Семья - для меня это святое. Я могу жертвовать чем угодно, и сном, и здоровьем, ради детей, внуков, мужа. Это потребность сделать приятное своим близким людям", - сказала она и на просьбу дать рецепт мужчинам, как сделать счастливой женщину ответила: "Ну что вы! Какая же тут нужна мудрость. Конечно, надо быть очень внимательным к женщине и очень крепко любить, и доставлять ей радость. Это самое главное".

По итогам 2011 года Наина Ельцина вошла в первую пятёрку рейтинга самых влиятельных женщин России среди общественных деятелей.

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наину Ельцину. В поздравительной телеграмме говорится: "Благородство, душевное богатство и внимание к нуждам людей снискали вам глубокое уважение в нашем обществе".