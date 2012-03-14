Приволжский суд Казани сегодня изберет меру пресечения полицейским-насильникам

В Татарстане Приволжский суд Казани сегодня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела о гибели Сергея Назарова, который скончался в больнице после жестокого насилия и издевательства в отделении полиции.

Напомним, накануне участкового уполномоченного 25-летнего Ильшата Гарифуллина посадили под домашний арест. Сегодня на скамье подсудимых — четверо сотрудников казанского ОВД "Дальний".

Решение по Гарифуллину следствие намерено опротестовать, считая его слишком мягким."Суд города Казани с учетом предъявленного обвинения и личности обвиняемого избрал в отношении 25-летнего Ильшата Гарифуллина меру пресечения в виде домашнего ареста. Хотелось бы отметить, что защита прав и законных интересов граждан является одной из основных задач следственного комитета Российской Федерации, а потому ни один человек, независимо от своего статуса, своей ведомственной принадлежности, чинов и званий не уйдет от уголовной ответственности и понесет заслуженное наказание," - заявили в СУ Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Казанскую полицию ждут масштабные проверки. Принято решение оборудовать видеокамерами кабинеты следователей, где проходят допросы. Все пятеро полицейских уже уволены из рядов МВД. Надо сказать, все они - молодые люди, выпускники вузов, недавно прошли переаттестацию.

"АН" сообщали, что 9 марта местного жителя Сергея Назарова доставили в ОВД "Дальний" по подозрению в совершении мелкой кражи. После допроса задержанного увезли в больницу, где медики диагностировали разрыв внутренних органов. До операции Назаров успел сообщить родным, что в полиции его насиловали бутылкой из-под шампанского. На следующий день мужчина, не приходя в сознание, скончался.

Еще одной жертвой сотрудников отдела полиции №9 «Дальний» в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, которая сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.