Дмитрий Рогозин может занять пост главы Минобороны

Вице-премьер Дмитрий Рогозин может занять пост главы Министерства обороны. Действующий министр Анатолий Сердюков практически завершил поставленную перед ним задачу по реформированию Министерства.

Об этом он доложил президенту и главе правительства в конце 2011 года, остались только вопросы с гособоронзаказом. Как пишет «Московский комсомолец», с приходом Рогозина может уйти со своего поста начальник Генштаба Николай Макаров.

Напомним, произошел конфликт между Макаровым и Рогозиным по поводу закупок вооружений. Ситуация с гособоронзаказом вызывала недовольство и Медведева, и Путина.

Противоречия между Минобороны и военными предприятиями выливаются в открытый публичные конфликты, что негативно сказывается как на имидже ведомства, так и на имидже армии.

Источники издания считают, что назначение вице-премьера на пост министра обороны позволит сгладить этот конфликт и будет способствовать развитию ОПК и успешному перевооружению армии. Предполагается, что Рогозин будет совмещать посты вице-премьера и министра.

Напомним, более 20 трлн. рублей выделены на программу вооружений до 2020 года — за их расходованием необходим контроль на очень высоком уровне.

«АН» писали, что в ближайшее время готовится отставка начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Николая Макарова. Вокруг персоны министра обороны Анатолия Сердюкова сгущаются тучи.