Дмитрий Рогозин может занять пост главы Минобороны
14 марта 2012, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Дмитрий Рогозин может занять пост главы Министерства обороны. Действующий министр Анатолий Сердюков практически завершил поставленную перед ним задачу по реформированию Министерства.
Об этом он доложил президенту и главе правительства в конце 2011 года, остались только вопросы с гособоронзаказом. Как пишет «Московский комсомолец», с приходом Рогозина может уйти со своего поста начальник Генштаба Николай Макаров.
Напомним, произошел конфликт между Макаровым и Рогозиным по поводу закупок вооружений. Ситуация с гособоронзаказом вызывала недовольство и Медведева, и Путина.
Противоречия между Минобороны и военными предприятиями выливаются в открытый публичные конфликты, что негативно сказывается как на имидже ведомства, так и на имидже армии.
Источники издания считают, что назначение вице-премьера на пост министра обороны позволит сгладить этот конфликт и будет способствовать развитию ОПК и успешному перевооружению армии. Предполагается, что Рогозин будет совмещать посты вице-премьера и министра.
Напомним, более 20 трлн. рублей выделены на программу вооружений до 2020 года — за их расходованием необходим контроль на очень высоком уровне.
«АН» писали, что в ближайшее время готовится отставка начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Николая Макарова. Вокруг персоны министра обороны Анатолия Сердюкова сгущаются тучи.