Эколога не пригласили на встречу с Медведевым за надпись не на том заборе

Известного краснодарского эколога Сурена Газаряна решено не приглашать на встречу с Дмитрием Медведевым, где будут обсуждаться вопросы экологии, так как эколог находится под подпиской о невыезде, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Изначально мы планировали, что господин Газарян будет докладчиком. Он должен был сделать доклад о преследовании экологов, но затем мы поменяли докладчика на другого человека, но с такой же темой", - сказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека журналистам во вторник.

Глава СПЧ пояснил, что отказ от приглашения Газаряна на встречу с Медведевым связан с тем, что эколог находится под подпиской о невыезде.

"Мы решили не обострять ситуацию без необходимости, тем более, что тема не снимается, вопрос будет обсуждаться", - отметила глава совета.

Как сообщают СМИ, в начале марта Газаряну и другому кубанскому экологу Евгению Витишко было предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы, передает Интерфакс.

По версии следствия, экологи нанесли оскорбляющие надписи на металлическое ограждение в лесу. Как заявляет сам эколог, надписи он наносил на забор вокруг резиденции губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, для строительства которой, по утверждению защитников природы, незаконно захвачен участок леса и вырубаются краснокнижные сосны.

Пресс-служба администрации региона опровергла сведения о том, что коттедж и земельный участок, где проходила экологическая акция, принадлежит главе Кубани.