В Казани следствие добьется ужесточения меры пресечения полицейскому

Следствие намерено инициировать обжалование решения суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста фигуранту уголовного дела Ильшатe Гарифуллинe по факту причинения телесных повреждений 52-летнему жителю Казани, от которых задержанный скончался.

Во вторник, 13 марта, в отношении обвиняемого участкового уполномоченного отдела полиции «Дальний» УМВД РФ по городу Казани Ильшата Гарифуллина судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на то, что следствие ходатайствовало об избрании в отношении него более жесткой меры пресечения.

Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с издевательством над потерпевшим).

Уголовное дело возбуждено по факту причинения телесных повреждений 52-летнему жителю Казани, доставленному 10 марта 2012 года около 15 часов бригадой врачей скорой помощи в городскую больницу № 18 из отдела полиции №9 «Дальний» УМВД РФ по городу Казани, от которых он, не приходя в сознание, скончался.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний участковый уполномоченный отдела полиции «Дальний» УМВД РФ по городу Казани Ильшат Гарифуллин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Свою вину он признал полностью.

Как полагает следствие, не имея достаточных оснований, он доставил подозреваемого в краже мужчину в отдел полиции для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. С целью придания законности задержания участковый фальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного подложного протокола о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ближайшее время аналогичные ходатайства следователя будут рассмотрены судом в отношении четверых бывших сотрудников отдела полиции №9 «Дальний» 25-летнего заместителя начальника отдела полиции по оперативной работе Фаиля Сабирзянова, 24-летнего заместителя начальника уголовного розыска Алмаза Василова и двоих оперуполномоченных: 23-летнего Ильнара Ибатуллина и 24-летнего Рамиля Ахметзянова, подозреваемых в применении насилия, повлекшего смерть потерпевшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК России. Следствие намерено установить все обстоятельства совершенного полицейскими преступления. Все лица, причастные к его совершению, будут привлечены к уголовной ответственности вне зависимости от занимаемых должностей и имеющихся у них заслуг и званий.

Следственный комитет будет давать жесткую правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, допускающих нарушение закона, и отстаивать права потерпевших от преступных посягательств. Ни один такой факт не будет оставлен без внимания.

Напомним, действия полицейский, недавно прошедших аттестацию в ходе реформа МВД РФ, осудили представители различных религиозных конфессий.