Лучшую чумработницу выберут в Коми

В посёлке Юсьтыдор городского округа Инта республики Коми пройдёт праздник оленеводов "Тэрыб кöр".

В праздновании 25 марта примут участие оленеводы из Воркуты и их гости - оленеводы из поселения Харута Ямало-Ненецкого автономного округа. Зрители смогут увидеть гонки на оленьих упряжках, состязания по набрасыванию аркана на шест, прыжки через нарты, сообщает ИА "Комиинформ".

На Олень-поле установят четыре чума, и все желающие смогут понаблюдать за бытом оленеводов. Состоится конкурс, на котором будет выбрана лучшая хозяйка: чумработницы угостят гостей праздника национальными блюдами и продемонстрируют изготовленные своими руками национальные костюмы и меховые изделия, пишет "НацАкцент".

Будет работать ярмарка сельскохозяйственной продукции местных производителей и выставка сувениров. Запланированы выступления фольклорных коллективов.