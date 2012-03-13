Магомедов: Мирзаев поступил, как русский дворянин

Органы правосудия, рассматривающие дело чемпиона мира по самбо и смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в смерти московского студента Ивана Агафонова, попадают под влияние националистов.

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов заявил в интервью "НацАкценту": "На правоохранительные органы и суд оказывается давление". По его словам, дело Мирзаева "излишне политизировано" и к нему привлечено излишнее внимание СМИ. Магомедов считает, что этот случай должен рассматриваться как любой другой похожий инцидент, без учета национальностей фигурантов. "Я бы хотел, чтобы дело рассматривалось в рамках закона, Уголовного Кодекса", - заявил он.

"Произошла трагедия, двое молодых людей подрались. Расул Мирзаев хотел защитить свою русскую девушку. Раньше так поступали русские офицеры, дворяне!", - подчеркнул глава Дагестана. Магомедов отметил, что власти Дагестана будут защищать права Мирзаева, требуя рассмотрения его дела в рамках закона.

Ранее похожую идею в интервью "НацАкценту" высказал глава комитета по делам национальностей Госдумы, депутат от Дагестана Гаджимет Сафаралиев, указавший на то, что на ход процесса по делу Мирзаева оказывает влияние "страх перед Манежкой". Он считает, что следствие и последующее судебное разбирательство должно проходить в правовом поле вне зависимости от национальностей потерпевших и обвиняемых. Однако в последнее время, по мнению парламентария, стало заметно предвзятое отношение к представителям Кавказа.

Напомним, 20 февраля председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что городский суд принимал решения по делу Расула Мирзаева без давления со стороны. "На меня оказывать давление очень тяжело, так как я молчать не буду и скажу об этом. А поскольку я этого не сказала, то и никакого давления не было", - заявила она.

Ранее адвокат Оксана Михалкина в интервью "НацАкценту" не исключила то, что активность людей, поддерживающих семью Агафоновых, могла повлиять на скорость рассмотрения Мосгорсудом жалобы прокуратуры на освобождение Мирзаева под залог. Однако сам пикет под лозунгом "Мирзаев должен сидать" на процесс повлиять уже не мог, так как на момент проведения Мирзаеву уже переквалифицировали обвинение в сторону ужесточения.

Мирзаева обвиняют в убийстве 19-летнего студента Ивана Агафонова. Сначала Мирзаев обвинялся по части 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"), однако в ноябре 2011 года после повторной экспертизы инкриминируемую статью сменили на статью 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В начале февраля защита Агафонова заявила, что решение о переквалификации дела было принято незаконно. Тогда же группа активистов, поддерживающих семью Агафонова, объявили о проведении 18 февраля пикета против переквалификации дела.

13 февраля Замоскворецкий суд Москвы принял решение об измненении меры пресечения Мирзаву с ареста на освобождение под залог в 100 тысяч рублей. Однако постановлением Мосгорсуда в ответ на жалобу прокуратуры суд отменил ранее принятое решение. Затем дело было отправлено районным судом на повторное следствие, а срок содержания под стражей Мирзаева продлен. Мосгорсуд подтвердил законность этих решений районных судов, тем самым не удовлетворив жалобы защиты Мирзаева.

16 февраля Главное следственное управление СК по Москву, куда прокуратура передала на доследование дело Мирзаева, переквалифицировали обвинение, вернув 111 статью УК. В тот же день Пресненский суд Москвы продлил Мирзаеву срок содержания под стражей без участия его адвоката. Подсудимого спешно доставили из СИЗО в суд, предоставив ему защитника по назначению.

Как писал "НацАкцент", это дело вызвало бурную реакцию как в среде русских националистов, поддерживающих семью Агафоновых, так и среди сторонников Мирзаева.