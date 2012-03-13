Нового председателя Совета директоров "Русала" выберут из числа пяти независимых действующих директоров компании выберут в пятницу. Об этом сообщил генеральный директор и основной владелец "Русала" Олег Дерипаска.

"АН" сообщали, что пост председателя совета директоров накануне покинул Виктор Вексельберг. Он не согласен с рядом решений менеджмента компании.

Вексельберг заявил о выходе из состава Совета директоров UC Rusal и сказал: "Я вынужден с сожалением констатировать, что в настоящее время UC Rusal находится в глубоком кризисе, вызванном действиями менеджмента, в результате которых UC Rusal превратилась из мирового лидера алюминиевой промышленности в компанию, перегруженную долгами, вовлеченную в большое количество юридических тяжб и социальных конфликтов".