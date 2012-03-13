Россияне выступают за отмену "сухого закона". Законопроект о возврате минимально допустимого для водителей уровня алкоголя в крови может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

Напомним, о возможном возврате заявил некоторое время назад первый зампред комитета по конституционному законодательству, лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. "Обнуление было ошибкой", - заявил он, высказывая свое мнение относительно ранее принятого Госдумой решения, в соответствии с которым был установлен нулевой процент содержания алкоголя в крови для водителей.

В настоящее время в России действует полный запрет: при обнаружении даже самых минимальных цифр на алкотестере водителю грозит лишение прав. Но в такой ситуации автомобилист не всегда "принимает на грудь". Есть такие граждане, у кого-то наличие минимальных промилле в крови - особенность организма , в том числе - диабетики. Алкотестер также может показать наличие алкоголя и после жвачки, кефира или кваса.

Почти 60% участников опроса, проводимого на сайте Авто.Вести.Ru, ответили "да" на вопрос "Одобряете ли Вы возврат разрешенных промилле?". Еще 20% человек поддержали ответ "да, но с увеличением штрафа". В опросе приняли участие 12 622 человека, 59% россиян выступают за возврат к разрешенным промилле.

В количественном эквиваленте это 7 497 человек. На втором месте по популярности ответ, с оговоркой по увеличению штрафа за данный проступок. Так считают 21% опрошенных или 2 492 человека. Еще 2 633 гражданина или 20% респондентов хотят оставить полный запрет на алкоголь.