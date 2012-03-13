Жители Ульяновска не хотят жить близ перевалочного пункта НАТО

На родине Ленина разгораются страсти. Антинатовские лозунги появились на улицах города после сообщений о планах по размещению в международному аэропорту "Ульяновск-Восточный" мультимодального перевалочного пункта для вывода грузов НАТО из Афганистана.

Надписи "Нет базе НАТО в Ульяновске!", сделанные черной краской, появились на стенах многоэтажек и хозяйственных построек на проспектах Сурова и Ленинского Комсомола в жилом массиве Новый город - района, прилегающего к аэропорту, - передает Интерфакс.

Ранее СМИ сообщали, что письмо министра обороны Анатолия Сердюкова о создании в Ульяновске перевалочного пункта грузов США и НАТО для Афганистана находится на рассмотрении в комитете Госдумы по обороне. В свою очередь его председатель адмирал Владимир Комоедов заявил: транзитная точка в Ульяновске не будет военной базой НАТО и США.

"АН" писали, что речь идет о запуске обратного транзита из Афганистана в Европу, который будет сочетать воздушную и наземную переброску грузов. Ожидается, что соответствующее распоряжение в ближайшее время подпишет премьер Владимир Путин, и грузы из Афганистана начнут забрасываться в Ульяновск, где будет создана логистическая база с таможенным терминалом.