Саратовский гарнизонный военный суд вынес во вторник приговор Андрею Попову, обвиняемому в дезертирстве со срочной службы в рядах российской армии. 2 года колонии-поселения экс-солдат посчитал слишком суровым наказанием.

В принципе, Андрей Попов из Ершова Саратовской области приговором доволен, он надеялся на такой приговор. Его адвокат Андрей Бессонов также остался удовлетворен вынесенным решением.

"АН" писали, что на последнем перед приговором заседании суда 11 марта, гособвинитель затребовал для подсудимого 4 года лишения свободы в колонии общего режима. А колония-поселение ("химия" на сленге), на 2 года в которой приговорили Попова, по условиям содержания от колонии общего режима отличается как реабилитационный центр от психбольницы.

Однако, "Союз солдатских матерей" Саратовской области рекомендует Попову добиваться обжалования приговора. Кроме того, Организация намерена добиваться возбуждения, как минимум, трех уголовных дел в отношении руководителей силовых и контрольных ведомств Дагестана.

"Против Попова работала огромная следовательско-прокурорская машина. И, конечно же, одному человеку противостоять ей невозможно. Очень многие структуры были заинтересованы в том, чтобы Попов был лишен свободы, чего, собственно, они и добились", - заявила глава правозащитной организации Лидия Свиридова, комментируя обвинительный приговор, вынесенный Попову Саратовским гарнизонным военным судом, передаёт Интрфакс-Поволжье.

"Что же касается нашего союза, то, как я и обещала, мы приступаем ко второй фазе "дела Попова", - сказала собеседница агентства. По ее словам, "военные следователи накопали много чего".

"В суде сегодня установлено, что Попов, не имея никаких документов, все эти годы (с 2000 по 2011 - ИФ) свободно передвигался по Дагестану под чужой фамилией, свободно трудоустраивался то на одно предприятие, то на второе, то на третье, и даже сумел, как говорят, жениться", - заметила она.

По мнению правозащитницы, если это действительно так, "то ни один из руководителей правоохранительных органов в Дагестане оставаться в своем кресле не имеет права". Свиридова напомнила, что судом установлено, что А. Попов "в Дагестане работал на многих предприятиях, и везде ему выплачивалась зарплата".

"При этом следствие установило, что налоговые начисления на счет Андрея не вносились работодателями. Причем, не одним, а всеми. Более того, у него нет ни ИНН, нет страхового полиса, ни пенсионного страхового полиса. Это все - грубейшее нарушение прав человека", - отметила она.

Именно в связи с этим, союз собирается добиваться того, чтобы родилось как минимум три уголовных процесса - в отношении должностных лиц, возглавляющих определенные структуры в Дагестане.

Напомним, саратовский местный житель, рядовой российской армии Андрей Попов обвиняется в самовольном оставлении воинской части в декабре 2000 года. Сторона обвинения считает, что солдат умышленно дезертировал, а потом, не найдя работы в Саратовской области, уехал в Дагестан, где жил под вымышленными именами.



Сам Попов, вернувшийся домой спустя 11 лет, утверждал, что был похищен из части и находился в фактическом рабстве на кирпичном заводе в Дагестане. Позднее он признался, что работал в республике добровольно.