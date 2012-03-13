Религиозные деятели требуют наказать виновных в смерти жителя Казани

Представители традиционных религий России заявили, что наказание виновных в смерти в отделе полиции "Дальний" задержанного мужчины в Татарстане должно быть достаточно суровым.

Необходимо пресечь злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников внутренних дел, которые бьют по имиджу полиции. Как сказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, поступок казанских стражей порядка - ярчайший случай скотского, недостойного поведения.

В данной ситуации никакого снисхождения быть не может, передает РИА Новости.

По словам Чаплина, "преступники в погонах", посягнувшие на жизнь и здоровье человека так же ответственны, как и посягнувшие на святыню. "Это общий для всех закон", - сказал православный священник. Первый зампред Центрального духовного управления мусульман, член Общественной палаты России Альбир Крганов отметил, что то, что случилось в Казани - очень тяжелый, неприятный эпизод. "Это серьезно бьет по имиджу и авторитету правоохранительных органов," - подчеркнул он.

Представители иудейской общины России заявили, что происшествие в Казани - не просто событие "из ряда вон". "А настоящая катастрофа, которая грозит полной утратой доверия общества к правоохранительным органам и к власти как таковой", - утверждает глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

"Это жирный крест на реформе правоохранительных органов. Нам сказали, что после отсева останутся самые лучшие, но видимо, сито оказалось дырявым", - подчеркнул он.

Первый замглавы Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Константин Бендас также поддержал, "виновные должны быть однозначно наказаны, и наказаны очень жестко", передает РИА Новости.

Напомним, в Казани мужчина погиб после жестоких пыток и изнасилования в отделе полиции.

По данным МВД по Татарстану, в причастности к издевательствах над задержанным Сергеем Назаровым подозреваются пятеро сотрудников отдела полиции "Дальний": замначальника отделения угрозыска Алмаз Василов, участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин, оперуполномоченные отделения угрозыска Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахметзянов и Марат Сабиров. Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с издевательством над потерпевшим. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.