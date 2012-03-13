В России красть деньги с банковских карт стали в пять раз больше

В 2011 году количество случаев хищения денег с банковских карт по сравнению с предыдущим годом увеличилось в пять раз. В 40% случаев деньги исчезают со счета. Страховые выплаты из-за несанкционированного снятия денег со счетов в банках тоже выросли: в 11 раз относительно 2009 года.

Владельцы банковских карт всерьез рискуют остаться без денег, заявляют эксперты компании "Альфа Страхование" по итогам исследования страховых случаев, произошедших за последние три года.

Так, чаще всего держатели карт теряют деньги в результате потери "пластика", хищения или повреждения карточки (52% страховых случаев).

На втором месте в рейтинге рисков — кража денег со счета (40% от общего числа страховых случаев).

На третьем — кража наличных у банкомата, совершенная в результате разбойного нападения, это 8% страховых случаев.

Чаще всего люди просто теряют банковские карты, но обычно клиенты своевременно блокируют карты, и страховая компания компенсирует клиенту стоимость перевыпуска карты.

На втором месте по степени риска находится несанкционированное снятие денежных средств со счета держателя банковской карты, причем в 57% случаев хищение происходит в тех случаях, когда сама карта ее владельцем не утрачена, передает BFM. В этой схеме используются данные действующей банковской карты, которые похищаются с помощью мошеннических действий в виде фишинга или скимминга (на долю подобных преступлений приходится 23% страховых случаев, а страховое возмещение составляет 20%).

По сумме возмещения владельцам "пластика" несанкционированное снятие денег лидирует — 67%. Из них 70% приходится на выплаты по хищению денег со счетов в результате мошеннических действий и 30% — на несанкционированное снятие без использования самой карты.

В 2011 году количество случаев хищения денег с банковских карт по сравнению с предыдущим годом увеличилось в пять раз, а по сравнению с 2009 годом — в девять. Сумма страхового возмещения по этому риску в 2011 году выросла по сравнению с 2010-м в 7,5 раза, а по сравнению с 2009-м — в 11 раз.

В этой связи владельцам карт надо всегда помнить, что не всеми банкоматами можно пользоваться — лучше всего снимать деньги в отделениях банков, где считывающие устройства на банкомат мошенникам установить сложно.

Риск кражи денег в тот момент, когда владелец снял деньги с карточки и не успел далеко отойти от банкомата, встречается реже других. Но на него приходится 32,5% от всей суммы, выплаченной по рискам держателей карт.

Эксперты рекомендуют не забывать о мерах предосторожности при пользовании банковскими карточками: не хранить ПИН-коды от карт в компьютере или в записной книжке, не передавать карты другим лицам — даже при оплате товаров и услуг карту не стоит упускать из виду, особенно это касается тех мест, где карточку у клиента забирают и уносят для оплаты (например, в ресторанах), ведь сфотографировать или переписать 16 цифр номера счета и три цифры CVV –кода хватит и минуты, а именно эти данные нужны для того, чтобы картой расплатиться в Интернете.

В Интернете расплачиваться картой можно только на проверенных сайтах. Кроме того, в банке, выпустившем карту, нужно заказать услугу СМС-уведомлений об операциях с картами — это позволяет оперативно узнать о любых действиях по карте и принять меры к блокировке несанкционированных трансакций.