Медведев подписал Указ о Нацплане противодействия коррупции

Дмитрий Медведев подписал Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».

Медведев во вторник, выступая на заседании совета по противодействию коррупции, отметил, что в последние годы властям нередко задавали вопрос, почему одновременно с обязанностью чиновников предоставлять сведения о доходах не закреплена их обязанность декларировать расходы.

Глава государства пояснил: контроль за доходами все равно остается важнейшей составляющей, по этому пути идут все правовые системы, но кроме этого контроль над источниками средств возможен лишь при наличии базы данных о соответствующем имуществе. Меры по контролю над расходами чиновников стали целесообразны только сейчас, когда создана база данных их доходов и имущества, отметил президент.

"Закон, который невозможно было исполнять, он не только не способствует правильному законопослушному поведению, но и наоборот приводит к еще большему правовому нигилизму", - подчеркнул Медведев, передает РИА Новости.

Президент пояснил: "Принятие национального плана и законопроекта о контроле за расходами соответствует основополагающим принципам современного общества, открытости, подотчетности систем госуправления, то есть принципам, по которым, я надеюсь, будет развиваться наше общество на ближайшие годы, и принципам системы так называемого открытого правительства, которое сейчас разрабатывается".

По словам главы государства, госслужащие должны будут отчитываться о крупных расходах. Документ предполагает, что чиновник, который не сможет объяснить превышение расходов над своими доходами, может быть как уволен, так и лишиться приобретаемого имущества.