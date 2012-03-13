Центр по противодействию экстремизму Главка МВД России по Москве вызвал Алексея Навального и других участников антикоррупционного проекта "РосПил" для дачи показаний по непонятно какому вопросу.

Навальному предписано явиться утром 15 марта, другим участникам проекта "РосПил" — 14 марта.

"Адвокату нашему причину вызова назвать отказываются (типа, проверка), что конечно полностью исключает наше появление", — пишет юрист в своем блоге. Он заверяет, что не усматривает в повестке "правовых оснований для того, чтобы отвлекаться от работы, за которую нам платят много тысяч людей сообща".

В центре "Э" ГУ МВД по столице не смогли прокомментировать эту информацию, передает BFM.ru.