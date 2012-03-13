Чиновника, не объяснившего превышение расходов над доходами, могут уволить

Президент России Дмитрий Медведев сегодня на заседании Совета по противодействию государства представил концепцию нового законопроекта.

По словам главы государства, госслужащие должны будут отчитываться о крупных расходах. Документ предполагает, что чиновник, который не сможет объяснить превышение расходов над своими доходами, может быть как уволен, так и лишиться приобретаемого имущества.

Президент Дмитрий Медведев пояснил, что основанием может стать проверка, которая выявит, что расходы чиновника по сделкам явно превышает его доходы, когда он не сможет этого объяснить. Он также подчеркнул, что уголовное наказание может быть применено к чиновникам, только в том случае, если будет доказано преступное происхождение расходуемых ими средств. В противном случае действует принцип презумпции невиновности.

Уточним, Дмитрий Медведев сообщил, что подписал национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы, передает Интерфакс.

По его словам, предыдущий план действовал в течение 2010-2011 гг. и позволил сформировать законодательные и организационные основы для того, чтобы бороться с коррупцией на принципиально другом уровне. "Теперь надо идти дальше", - заключил глава государства.