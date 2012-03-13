«Ткачев – чувствительный человек»

Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Краснодарского края кандидатуру Александра Ткачева для наделения его полномочиями губернатора. Специально для «АН» на вопрос «Прав ли Медведев, в четвертый раз переназначая Ткачева - после Кущевки и всей коррупции в крае?» отвечают…



Владимир Васильев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый замминистра внутренних дел РФ (1998 – 1999 гг.), бывший заместитель Секретаря Собеза РФ (1999 – 2001 гг.), генерал-полковник милиции:

«За одного битого двух небитых дают»





- Я знаю Ткачева не понаслышке. В свое время в Краснодарском крае была очень непростая ситуация, связанная с напряжением на межнациональной почве. Казачество, мигранты, там порой постреливали… В то время я работал в Совете безопасности и нередко выезжал туда. Помню, Александр Николаевич нашел очень хорошие решения по системному наведению порядка. Скажем, на рынках Кубани стали торговать кубанцы, а не заезжие люди, и цены на порядок упали. Он принял еще целый ряд интересных решений. Более того, тогда за небольшой период времени бюджет Краснодарского края был увеличен в пять раз. Могу с уверенностью сказать: Ткачев – это сильный организатор. А ведь на повестке дня еще и Сочи, и нынешний губернатор способен решать эти вопросы. На Руси говорят, что за одного битого двух небитых дают. Так что президент принял правильное решение. Ткачев – чувствительный и к СМИ, и к общественному мнению человек. Думаю, он все понимает и переживает, и поэтому будет стараться.

Ольга Крыштановская, руководитель Центра изучения элит Института социологии РАН:

«Это выглядит несколько странно…»

- Сейчас это выглядит несколько странно, потому что речь идет об обновлении, о том, что губернаторы снова будут избираться… Может быть, Медведев не хотел менять Ткачева на какого-то временного и случайного человека с тем, чтобы не дестабилизировать обстановку в крае? Ведь все равно будут выборы, и кто-то будет избран на эту должность. Что касается того, что после трагических событий в станице Кущевская раздавались голоса, призывающие к отставке Ткачева, это вопросы к Медведеву, а не ко мне.

Николай Кондратенко, член Совета Федерации РФ, бывший губернатор Краснодарского края (1997-2001 гг.):

«Ткачев нужен краю как воздух!»

- Ткачев нужен краю как воздух, и лучшей кандидатуры, чем он, просто нет! Никто лучше не решит те сложные задачи, которые сегодня стоят перед краем, особенно с учетом подготовки к Олимпиаде. А ведь впереди нас ждет повышение цен, и вот об этом надо бы беспокоиться, и в первую очередь - о ценах на энергоносители. Холодную, континентальную, засушливую Россию пытаются заставить жить по европейским ценам на энергоносители. Это очень опасно! В итоге мы вообще ничего не будем производить, и кому на этом свете будем тогда нужны? Но это - политика Москвы, а не в края. Цены устанавливают в Москве, а губернаторам из-за непомерных цен приходится решать массу проблем, но в результате они же и оказываются крайними. Поднимутся цены на топливо - сразу подскочит ЖКХ и все остальное, тут нам конец и придет. Хотите вы или не хотите, а оппозиция была права, когда говорила, что нефть и газ должны находиться в руках государства. Ткачев не всемогущий, в том числе и по ситуации в Кущевской, которую ему вменяют в вину. В таком положении, как Кущевская, вся Россия находится - оглянитесь вокруг себя!

Генри Резник, президент Адвокатской палаты Москвы, член Общественной палаты, заслуженный юрист РФ:

«Речь шла о локальном явлении»

- Президенту виднее. Чрезвычайно опасно связывать конкретное преступление в конкретных местах с эффективностью деятельности губернатора. Ведь в любом регионе можно найти некий негатив... Если бы у президента были какие-то основания не переназначать Ткачева, то они должны были быть более весомыми, чем Кущевка. Это должна быть некая системная претензия к губернатору такого сложного края, как Краснодарский. А здесь речь шла пусть и о чудовищном, но локальном явлении. Если кроме Кущевки Ткачеву предъявит нечего, то сейчас более подходящей кандидатуры просто нет.

Виталий Игнатенко, бывший гендиректор ИТАР-ТАСС, почетный гражданин Сочи:

«Двумя руками «за»



- Продление губернаторства Ткачева - правильное решение, и я «за» двумя руками. Для меня важно, что моя родина на подъеме, что она богатеет, хорошеет и активно готовится к Олимпиаде.

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, почетный гражданин Сочи:

«Не сложилось мнения»



- Да, я родился в Сочи, но по поводу губернатора Александра Ткачева у меня почему-то так и не сложилось абсолютно никакого мнения…