Сергей Доренко: от Википедии пользы больше, чем от КПРФ
13 марта 2012, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Главред "Русской службы новостей" Сергей Доренко заявил о своем выходе из КПРФ. Заявление лидеру партии Геннадию Зюганову он обнародовал на своей странице в Facebook. Он решил об этом еще осенью.
Просто "перед выборами считал безнравственным об этом сообщать".
Доренко был членом КПРФ с 2003 года. Он отметил, что систематически "носил взносы" КПРФ и Википедии, а теперь будет поддерживать лишь сетевую энциклопедию, сообщают «Вести».
"Википедия оказалась несопоставимо важнее и полезнее для устройства жизни в моей стране, чем компартия. Вы не обижайтесь, я теперь вашу долю стану платить Вики, от них пользы больше", — заключил он.