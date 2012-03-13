Сергей Доренко: от Википедии пользы больше, чем от КПРФ

Главред "Русской службы новостей" Сергей Доренко заявил о своем выходе из КПРФ. Заявление лидеру партии Геннадию Зюганову он обнародовал на своей странице в Facebook. Он решил об этом еще осенью.

Просто "перед выборами считал безнравственным об этом сообщать".

Доренко был членом КПРФ с 2003 года. Он отметил, что систематически "носил взносы" КПРФ и Википедии, а теперь будет поддерживать лишь сетевую энциклопедию, сообщают «Вести».

"Википедия оказалась несопоставимо важнее и полезнее для устройства жизни в моей стране, чем компартия. Вы не обижайтесь, я теперь вашу долю стану платить Вики, от них пользы больше", — заключил он.



