Родители требуют решить проблему с питанием в детсадах Москвы

В Москве родители некоторых малышей вынуждены забирать детей из садов по рекомендациям лечащих врачей, так как из состояние из-за питания в саду постоянно ухудшается.

Мамы дошкольников уже обращались в столичный департамент образования с жалобами на ухудшение питания в детских учреждениях.

Напомним, мамы и папы, бабушки и дедушки требуют привести нормы питания в меню мяса, рыбы, птицы, гарниров и других продуктов к рекомендуемым среднесуточным нормам питания, пересмотреть технологические карты приготовления блюд на предмет соответствия белково-углеводного состава и калорийности выхода блюд СанПиН 2.4.1.2660-10, полностью отменить искусственную витаминизацию продуктов питания, вывести из меню все полуфабрикаты промышленного производства, растворимые каш и напитки, продукты, содержащие гидрогенизированные ненасыщенные жиры, а также кисломолочные продукты, в состав которых входят наполнители, синтетические ароматизаторы и красители. Кроме того, они просят вернуть в меню яйца, замененные на меланж.

Требование подписали более чем 1,5 тысяч родителей, и 15 марта в 15-00 состоится публичное вручение документа.

Напомним, еще 18 февраля 2012 года на круглом столе в Департаменте образования Москвы родителями были озвучены требования к меню, введенному в детсадах и учреждений типа «школа-сад» в январе этого года. Чиновники заявляли о том, что проблема с питанием в детсадах решена.

Но это не так. Департаментом образования Москвы было выпущено рекомендательное письмо по внесению изменений в меню, но детсады не имеют материального обеспечения для их внедрения.

Обеспокоенные родители сообщают, что, эти рекомендации носят поверхностный характер, не решают многих проблем по существу. Без организации новых торгов и выделения дополнительных финансовых средств невозможно выполнить пункты рекомендательного письма по увеличению норм хлеба, сыра, мясных продуктов, замены полуфабрикатов и молочных продуктов с искусственнымидобавками на натуральные.

Например, в среднем на один детсад положено 1500 штук яиц в год и 500 кг меланжа. Это означает, что заменить полностью меланж на яйца просто невозможно без выделения дополнительных финансовых средств на закупку яиц.

Несмотря на обещание заместителя руководителя Департамента Михаила Тихонова, Департамент образования Москвы за прошедший месяц так и не провел встречу с родителями для продолжения обсуждения нового меню. Не получено ни одного ответа на запросы по поводу изменений к существующим государственным контрактам и организации новых поставок. Существенных изменений в меню большинства детсадов не произошло, так как заведующие не имеют достаточно полномочий.

За прошедший месяц не было проведено запланированное Департаментом медицинское обследование детей с проявлениями аллергии, панкреатитов, гастритов, проявившихся в январе этого года.