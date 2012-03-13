"Вор в законе" Коба выслан, в России ему больше не жить

В 2009 году главарь уголовно-преступной среды Коба был задержан на территории Московского региона за хранение наркотических веществ и был осужден к трем годам лишения свободы.



Пока он отбывал наказание, была проведена проверка обоснованности получения им паспорта Российской Федерации. По результатам проверки документ был аннулирован. По окончании тюремного срока сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с ФСИН России выдворили криминального лидера в Грузию, сообщает «Интерфакс».



