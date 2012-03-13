Сергей Удальцов на судебное заседание не явился

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, обвиняемый в неповиновении полиции, на заседание мирового участка Пресненского суда в Москве не пришел. Рассмотрение административного дела перенесено на 15 марта.



Адвокаты оппозиционера утверждают, что он не был уведомлен о месте и времени судебного заседания надлежащим по закону образом.

На 15 марта назначено рассмотрение административного дела еще одного задержанного 10 марта оппозиционера - известного блогера Алексея Навального.

Ранее на Петровском бульваре, где проходил суд, были усилены меры безопасности.



