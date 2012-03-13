Сергей Удальцов на судебное заседание не явился
13 марта 2012, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, обвиняемый в неповиновении полиции, на заседание мирового участка Пресненского суда в Москве не пришел. Рассмотрение административного дела перенесено на 15 марта.
Адвокаты оппозиционера утверждают, что он не был уведомлен о месте и времени судебного заседания надлежащим по закону образом.
На 15 марта назначено рассмотрение административного дела еще одного задержанного 10 марта оппозиционера - известного блогера Алексея Навального.
Ранее на Петровском бульваре, где проходил суд, были усилены меры безопасности.