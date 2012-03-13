На Петровском бульваре, где будут судить Удальцова, усилены меры безопасности

На Петровском бульваре в центре Москвы возле здания мирового судебного участка, где сегодня состоится суд над Сергеем Удальцовым, полиция усилила меры безопасности. Возле здания стоят полицейские автобусы.

Патрулируются бульвар и территория возле ближайшей станции метро. У здания судебного участка собрались несколько десятков человек, много журналистов.

Административное дело в отношении координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, задержанного после акции 10 марта на Новом Арбате, рассмотрит мировой судья участка №417 Пресненского района Москвы, сообщает ria.ru. Оппозиционеру вменяется неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, то есть нарушение статьи 19.3 КоАП РФ, которая предполагает, среди прочего, до 15 суток ареста.





