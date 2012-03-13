В Петербурге оппозиция готовит два митинга

Петербургские оппозиционеры опять не смогли договориться между собой и готовят два митинга. Так, Объединенный гражданский фронт (ОГФ) намерен собрать сторонников 25 марта на Исаакиевской площади.



В свою очередь лидеры "Яблока", движения "Солидарность" и незарегистрированных партий "ПарНаС" и "Другая Россия" намерены 24 марта провести шествие от метро "Горьковская" до Марсова поля. И те, и другие уже подали заявки в Смольный.



Отметим, что после президентских выборов петербургские власти не согласовали оппозиционерам еще не одной акции. Между тем в городе прошло несколько несанкционированных митингов, в ходе которых были задержаны сотни человек. Многие двое суток провели в отделе полиции.