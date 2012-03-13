В Москве жители Братеево протестовали против переименования станции метро

Вчера у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре в Москве прошла массовая акция с целью привлечения внимания общественности к протесту жителей Братеево против переименования станции метро "Братеево" в "Алма-Атинскую".



В акции приняло участие 27 человек.

Собравшиеся держали флаг с российской символикой, флаг с изображением герба Москвы и 4 флага с изображением герба района "Братеево., сообщает «Интерфакс»

У протестующих в руках были 11 плакатов: "Братья казахи, поддержите Братеевцев", "Братья - казахи! Не принимайте краденый дар!", "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет право на будущее - .Пушкин. Не лишайте нас будущего!" и другие.

Нарушений общественного порядка в ходе проведения акции не было.



