В Минске милиция отпустила задержанных накануне шведских журналистов

Съемочная группа шведского телевидения SVT, задержанная в понедельник вечером, отпущена из милиции, журналистов, пробывших в отделении милиции несколько часов, отпустили, предварительно записав их основные анкетные данные.





Сообщается, что правоохранители переписали отснятый шведскими журналистами видеоматериал.

Шведские журналисты были задержаны на площади Независимости в Минске, где они собирались записать интервью с одним из участников акций протеста, состоявшихся летом прошлого года.