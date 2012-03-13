Кинотеатры будут обязаны показывать российские фильмы

Кинотеатры могут обязать показывать российские фильмы. Минэкономразвития обсуждает с Минкультуры вероятность введения минимальной квоты в размере 24% от общего количества фильмов в прокате.



"Сборы российских фильмов после первого уикенда проката, начиная с конца 2010 года, в среднем падают медленнее, чем у зарубежных картин, что говорит о более высоком качестве продукции", — говорится я в письме замминистра экономического развития Станислава Воскресенского, поступившего в январе в Министерство культуры.

Высказываются опасения, что другие страны могут сделать ответные шаги против российского кино, сообщает «Коммерсантъ». Ограничения также могут негативно отразиться на качестве российского кино и доходах кинотеатров.



