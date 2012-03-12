8 полицейских уволены из МВД после изнасилования до смерти задержанного (ВИДЕО)

Все руководство казанского отдела полиции №9 "Дальний", в котором издевались над задержанным, а также пять сотрудников, которые непосредственно участвовали в насилии, уволены из органов внутренних дел.

Приказ в понедельник подписан министром внутренних дел Татарстана Асгатом Сафаровым.

Сейчас среди подозреваемых 5 сотрудников - заместитель начальника отдела полиции, участковый и трое оперуполномоченных, которым нет еще и 25 лет, передает Первый канал. Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы. Все сотрудники уже прошли проверку на детекторе лжи.

"Я лично с ними разговаривал, они в категоричной форме отрицают свою причастность к смерти данного гражданина", - рассказал министр внутренних дел Республики Татарстан Асгат Сафаров.

В руководстве МВД Татарстана уже заявили, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Все сотрудники полиции в Татарстане успешно прошли переаттестацию и были приняты из милиции в ряды полиции.

"АН" писали, что СУСК России по Татарстану возбудил уголовное дело по двум статьям. Казанские полицейские в пытках подозреваемого не сознались. Глава УМВД по Татарстану Асгат Сафаров в понедельник заявил, что все причастные к этому преступлению будут наказаны по полной.

Напомним, судимый 6 раз житель Казани 52-летний Сергей Назаров попал в отдел полиции "Дальний" в одном из спальных районов столицы Татарстана 9 марта. По официальной версии – за кражу мобильника и в состоянии алкогольного опьянения. Хотя родственники мужчины уверяют, что он был трезв.

Сотрудник правозащитного центра Булат Мухамеджанов рассказал, что Сергей Назаров был доставлен в больницу "с повреждениями прямой кишки", где и скончался.

"Со слов еще живого Сергея Назарова, сотрудники полиции издевались над ним, в частности, с помощью бутылки из-под шампанского", — добавил Мухамеджанов.

Врачи 18 городской больницы говорят, что сделали все, что могли. Сергею Назарову была проведена сложнейшая операция. Однако его жизнь так и не удалось спасти.

Уже готовы предварительные результаты главного документа — судебно-медицинской экспертизы. Травмы задержанному Сергею Назарову были нанесены "с применением твердого тупого предмета" и "он не мог причинить себе их сам".

Уголовное дело пока возбуждено в отношении "неустановленных лиц".

Однако министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров обратился к руководству Следственного комитета с ходатайством о взятии под стражу всех пятерых подозреваемых.