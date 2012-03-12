Участницам Pussy Riot предъявили официальное обвинение в хулиганстве

Участниц группы Pussy Riot официально обвинили в хулиганстве. В феврале девушки выступили с «панк-молебном» "Богородица, Дево, Путина прогони" в здании храма Христа Спасителя.

Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной было предъявлено официальное обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ. Об этом сообщил адвокат девушек Николай Полозов, передает ВЗГЛЯД. По его словам, подзащитные отказались давать показания. Напомним, 21 февраля панк-группа Pussy Riot устроила выступление у входа в алтарь храма Христа Спасителя. Участницы акции сообщили, что их выступление было «панк-молебном».