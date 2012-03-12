Восточные единоборства приравняют к оружию

Депутаты предложили приравнять восточные единоборства к оружию. Наличие у подсудимого навыков в области восточных единоборств должно приравниваться к использованию оружия и считаться обстоятельством, отягчающим вину. Соответствующую поправку к закону "О физической культуре и спорте в РФ" был разработан рядом депутатов Государственной думы, которые взяли за основу опыт европейского законодательства.

Проект соответствующего федерального закона включен в план весенней сессии парламента страны. Данная поправка уже была рассмотрена на заседании Комитета по социальной политике Сахалинской думы. Во время обсуждения сахалинские законодатели заметили, что в регионе нередки случаи, когда спортсмены "используют свое умение с особой жестокостью", причем "совершенно сознательно и не задумываясь о последствиях".

Председатель законодательного собрания Владимир Иванцов напомнил о деле чемпиона мира по смешанным восточным единоборствам Расул Мирзаев Расула Мирзаева, который обвиняется в убийстве московского студента Ивана Агафонова.

"Не так давно борец Мирзаев с помощью специальных приемов убил в драке 19-летнего парня. И такие случаи, когда титулованные спортсмены безжалостно применяют приемы вне спортзала, происходят регулярно почти в каждом регионе, – заметил Иванцов. – Если человек владеет боевым искусством, значит, он должен нести ответственность за свое поведение в нестандартной ситуации. Любой спортсмен должен понимать, что ему запрещено наносить вред здоровью и жизни другого человека".

Члены профильного комитета единогласно поддержали поправки. По данным ИА "Сахалин", 35% спортсменов, получивших подготовку в области восточных единоборств, уходят в рэкет, 40% становятся ворами и примерно 30% привлекаются за хулиганство, передает "НацАкцент".

Напомним, в августе 2011 года в Москве около ночного клуба произошел конфликт между спортсменом Расулом Мирзаевым и студентом Иваном Агафоновым произошёл конфликт. Борец ударил Агафонова. Последний потерял сознание и был госпитализирован. Через несколько дней он скончался больнице, не приходя в сознание. По мнению защиты Мирзаева, Агафонов погиб от удара об асфальт при падении, а не из-за действий чемпиона.