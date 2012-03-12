Алексей Кудрин назвал адекватный возраст для выхода на пенсию

К 2025-2030 году можно оценить адекватный пенсионный возраст как 60-62 года для женщин и 62-63 года для мужчин. Такое мнение в своей статье в журнале "Вопросы экономики" выразил бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Статью Кудрин написал совместно с руководителем Экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем. Напомним, на сегодняшний день пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин - 60 лет. "Мы должны отдать предпочтение лучшей для граждан стратегии - последовательному повышению пенсионного возраста. Учитывая, что это занимает значительное время, данный процесс должен быть запущен как можно скорее", - подчеркивают авторы статьи. Кудрин и Гурвич отмечают, что такое решение требует серьезной политической воли, но альтернативы ему нет, передает РИА Новости. "Чем раньше это произойдет, тем лучше и для пенсионеров, и для налогоплательщиков, и для страны в целом", - говорится в статье.